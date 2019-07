Mulher adotou 118 crianças para as obrigar a trabalhar e obter benefícios fiscais

Em maio do ano passado, foi descoberto que a ‘Love Mother’, como era apelidada, tinha quase o equivalente a três milhões de euros divididos em várias contas bancárias

Li Yanxia, uma mulher de 54 anos, conhecida como ‘Love Mother’ na sociedade chinesa, foi condenada a 20 anos de prisão, na quarta-feira, pelos crimes de extorsão, fraude, falsificação de documentos e distúrbio da ordem pública. No tribunal de Wu'an, na província de Hebei, a filantropa também foi sentenciada, na última quarta-feira, ao pagamento de uma multa de 388 mil dólares (o equivalente a 347 mil euros).

De acordo com os magistrados, citados pela BBC News, “Yanxia abusou do poder que tinha devido ao orfanato e cometeu fraude com outras pessoas para conseguir benefícios económicos graças às vítimas”. O companheiro da criminosa, Xu Qi, foi condenado a doze anos e meio de prisão e a aproximadamente 156 mil euros de multa. Os restantes cúmplices ficarão atrás das grades durante quatro anos.

Recorde-se que Yanxia tornou-se conhecida em 2006, quando os órgãos de comunicação local noticiaram que tinha adotado “dúzias de crianças” na sua cidade natal de Wu’an. À época, a agora condenada explicou que tinha sido casada e divorciou-se porque o ex-marido vendeu o filho a um traficante por cerca de 912 euros. Contudo, acrescentou que recuperou o menino e decidiu tentar ajudar outros menores em perigo.

Ao longo dos anos, consolidou uma fortuna elevada e tornou-se uma das mulheres mais ricas de Hebei. A verdade é que chegou a investir numa empresa de exploração de minas de ferro e tornou-se a principal acionista anos depois. “Vi uma menina de cinco ou seis anos a correr pela mina. O pai tinha morrido, a mãe tinha fugido e decidi adotá-la. Foi a primeira pessoa que ficou à minha guarda” narrou a mulher ao Yanzhao Metropolis Daily. No tabloide chinês Global Times, é possível perceber que, através do orfanato ‘Love Village’, Yanxia tornou-se presença assídua nos media – aliás, os jornalistas chegaram mesmo a escrever que tinha sofrido de cancro e gasto toda a fortuna com os institucionalizados, sendo absolutamente generosa.

O número máximo de crianças, na instituição, atingiu o valor mais elevado em 2017: 118 crianças estavam a cargo de Yanxia. Nesse ano, o governo chinês recebeu “dicas” de cidadãos que o alertou para as atividades suspeitas levadas a cabo pela suposta filantropa. Em maio do ano passado, foi descoberto que a ‘Love Mother’, como era apelidada, tinha quase o equivalente a 3 milhões de euros divididos em várias contas bancárias bem como veículos de luxo das marcas Land Rover e Mercedes Benz. Segundo informação veiculada pelo governo, Yanxia desenvolvia atividades ilegais desde 2011.

É de salientar que algumas das vítimas eram sujeitas a trabalhos forçados: quando Yanxia estava interessada numa propriedade que não lhe pertencia, exigia que os menores se deitassem debaixo das carrinhas dos construtores para que as obras fossem interrompidas, chantageando as companhias.

Há dois meses, ainda se encontravam 74 crianças no orfanato mas foram transferidas para instituições governamentais.