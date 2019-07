Governo aprova investimento no porto de Sines

O Governo aprovou esta quinta-feira o lançamento de um concurso público internacional para o novo terminal Vasco da Gama, no porto de Sines. Em causa está um investimento de 642 milhões de euros, revelou a ministra do Mar.

Este será um investimento com “um financiamento 100% privado”, disse Ana Paula Vitorino, frisando que a totalidade do risco será assumida pelo futuro concessionário.

Este projeto "envolve não só a construção de um cais que vai permitir a atracação simultânea de três navios maiores do mundo de contentores, mas também vai ter equipamentos e todas funcionalidades que permitirão colocar esse terminal nas rotas internacionais", explicou a ministra.

"Estima-se que a construção do terminal Vasco da Gama gere um impacto económico total de 524 milhões de euros representando 0,28% do PIB [Produto Interno Bruto] e 0,33% do VAB [Valor Acrescentado Bruto] português. Estima-se que o novo terminal crie 1.350 postos de trabalho diretos na fase de exploração", refere o comunicado do Ministério do Mar.