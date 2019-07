Navegação Aérea de Portugal tem novo Conselho de Administração

Manuel Teixeira Rolo, Egídia Pinto de Queiroz Martins e Francisco Cézar Ramos Fernandes Gil foram nomeados, respetivamente, para os cargos de presidente e vogais do conselho de administração da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Esta entidade pública garante a prestação de serviços de tráfego aéreo nas duas grandes aéreas sob a responsabilidade lusitana: as regiões de informação de voo de Lisboa e de Santa Maria.

É de salientar que Teixeira Rolo desempenhou o cargo de Chefe do Estado-Maior da Força Aérea entre 24 de fevereiro de 2016 e 23 de fevereiro de 2019, tendo voado mais de 2500 horas em diferentes aeronaves enquanto piloto. Queiroz Martins foi chefe da divisão financeira da NAV até 2006 e também assessora financeira na mesma empresa até julho de 2016. Já Fernandes Gil foi consultor de planeamento em multinacionais como a Ericsson ou a Motorola e diretor-geral da Aldeiaisilha Promoção Imobiliária S.A.

Estas alterações foram anunciadas, através de um comunicado oficial, na página do Facebook e no site da NAV, sendo que a entidade possui órgãos de controlo de tráfego aéreo que prestam serviços nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro Funchal, Porto Santo, Santa Maria, Ponta Delgada, Horta e Flores. A NAV é também responsável pelo controlo de tráfego aéreo no Aeródromo Municipal de Cascais (Tires).