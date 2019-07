"Se fossem as claques a decidir as contratações, o FC Porto teria contratado o Fábio Coentrão"

Francisco J. Marques garantiu, esta quinta-feira, que Fábio Coentrão não será reforço do FC Porto na próxima época, colocando assim fim aos rumores que davam conta de uma possível contratação do defesa por parte do emblema azul e branco.

"Hoje mesmo, o Coentrão fez um comunicado nas redes sociais em que é ele próprio a assumir que não recebeu nenhuma proposta do FC Porto. O Fábio Coentrão foi dado como certo, depois essas mesmas pessoas já o davam como não certo. Ainda bem que ele o fez. Serviu para esclarecer algumas coisas. Quando isso foi noticiado gerou-se uma contestação nos adeptos sobre essa hipótese", começou por dizer o diretor de comunicação dos ‘dragões’ no Porto Canal.

"Até uma das nossas claques fez um comunicado a dizer que não queria e logo apareceram pessoas a dizer que o clube era gerido de fora. Mas se fosse gerido de fora, tínhamos contratado o Fábio Coentrão, porque a claque mais representativa é os Super Dragões e eles não se opuseram a essa contratação. Quem se manifestou contra foi a claque mais pequena e que tem menos expressão", acrescentou.

Francisco J. Marques enalteceu ainda a atitude de Fábio Coentrão em emitir um comunicado e aproveitou para elogiar o futebolista e desejar-lhe sorte na carreira profissional.

"Acho que é justo destacar o comunicado do Fábio Coentrão. Foi um comunicado sério da parte de alguém que, de facto, teve problemas com os adeptos do FC Porto e não foge aos problemas. Sempre se assumiu como grande profissional e desejamos-lhe sorte na sua carreira futura. Não sabemos onde vai ser, mas sabemos que não vai ser no FC Porto", rematou.