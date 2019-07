Saiba onde pode abastecer o carro se o país voltar a cair numa crise energética

O pré-aviso de greve dos motoristas para 12 de agosto foi entregue. As negociações seguem sem acordo em relação aos serviços mínimos. O ministro das Infraestruturas aconselhou os portugueses a “precaverem-se”. Todas estas premissas parecem indicar que o cenário de abril, altura da última paralisação que levou a uma corrida às bombas, se venha a repetir, com a agravante de estarmos no período de férias por excelência que implica maiores viagens de carro, logo maior consumo de combustíveis.

Tendo em conta todas estes dados, e após a recomendação polémica de Pedro Nuno Santos, a a Entidade Nacional para o Setor Energético publicou a lista dos postos de combustível que integram, a nível nacional a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

Sublinhe-se que tal como na greve de abril, as bombas da REPA só podem vender 15 litros de combustíveis por abastecimento, sendo que fora da rede de emergência, são 25 litros.

Ao todo são 325 postos de abastecimento, dos quais 48 são na zona da Grande Lisboa, número semelhante tem o distrito do Porto com 41. Menos sorte tem o Algarve, que, apesar de receber milhares de pessoas de férias no mês de agosto, só terá 22 postos de prevenção no distrito de Faro.

Nos Açores, só cinco das nove ilhas do arquipélago têm bombas que constam da lista da REPA. A Madeira conta com cinco, mas nenhum fica em Porto Santo.