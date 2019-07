Jovem detida por inventar violação múltipla

Uma jovem, de 17 anos, foi detida pela Polícia Nacional Espanhola por ter feito uma falsa denúncia de violação.

De acordo com o jornal La Vanguardia, a rapariga disse às autoridades que tinha sido abusada sexualmente por três jovens num festival de música, em Múrcia.

Segundo o jornal espanhol, a jovem contou que os rapazes a abordaram no festival e a levaram, posteriormente, para um parque de estacionamento onde a teriam forçado a relações sexuais. Além da violação, a rapariga alegava ainda que o grupo tinha fugido e roubado o seu telemóvel.

Durante a investigação, a polícia encontrou várias incoerências no relato da rapariga. Também as câmaras de vigilância que estavam instaladas no local da alegada violação não mostraram imagens nem da jovem nem dos alegados agressores.

A rapariga acabou por ser acusada de falsos testemunhos de violação, depois de se provar que esta havia mentido.

Além de admitir que a agressão nunca aconteceu, a jovem revelou ainda que foi ao festival com um amigo e que lhe roubaram o telemóvel.