Tentaram roubar o Mercedes de Özil, mas Kolasinac evitou o pior | Vídeo

Os futebolistas do Arsenal Sead Kolasinac e Mesut Özil foram vítimas de uma tentativa de assalto na última quinta-feira. Dois homens armados com facas tentaram roubar o carro onde seguiam os jogadores, mas a atitude corajosa de Kolasinac evitou que tal acontecesse.

Os assaltantes pretendiam levar o Mercedes G-Class SUV de Özil, mas Kolasinac, que seguia no lugar do passageiro, saiu do carro e lutou com os mesmos. Depois de conseguir afastar os homens, que conduziam uma mota, os futebolistas fugiram para um restaurante perto daquele local e chamaram a polícia.

Ambos os jogadores saíram ilesos da tentativa de carjacking. No entanto, as autoridades ainda não fizeram qualquer detenção.

O carro do alemão está avaliado em cerca de 100 mil euros.

Num vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver o momento em que o bósnio enfrenta os assaltantes.