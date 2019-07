Tribunal arresta hotel de Joe Berardo no Funchal

O Juízo Central Cível do Tribunal do Funchal decidiu, esta semana, arrestar o Monte Palace Tropical Garden, no Funchal, de Joe Berardo, avança o Eco.

A propriedade, doada pelo empresário à Fundação Berardo em 1988, está avaliada em dezenas de milhares de euros e é também a sua residência fiscal.

Recorde-se que o Tribunal de Comarca de Lisboa arrestou dois apartamentos de Joe Berardo, em Lisboa, no valor de quatro milhões de euros, a pedido da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Agora, o banco público volta a garantir o arresto de outra propriedade do empresário, cuja operação foi conduzida juridicamente pela sociedade Abreu Advogados, devido a uma dívida da Fundação Berardo à CGD na ordem dos 350 milhões de euros, escreve o ECO.

Berardo tem 30 dias para recorrer da decisão judicial.

De acordo com o site oficial do Monte Palace Tropical Garden, a residência foi construída em 1897 numa quinta e, posteriormente, deu origem ao hotel. O dono morreu em 1943 e a família deu a propriedade à instituição financeira Caixa Económica do Funchal que, em 1987, o vendeu a Berardo. No ano seguinte, o empresário doou a propriedade à sua própria fundação.

O Monte Palace Tropical Garden foi inaugurado oficialmente em 1991.