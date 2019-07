As autoridades encontraram um homem com um machado na cabeça numa habitação em Pereira, Barcelos, segundo o Jornal de Notícias.

A cara do homem, que se pensa ser residente daquela casa, estava desfigurada não permitindo uma identificação imediata.

No local, estiveram os bombeiros com 10 elementos e cinco viaturas, além da GNR de Barcelos que continua no local.