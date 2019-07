Há quem recuse aceitar que Boris Johnson não é esta prostituta travesti do sec. XIX

Uma fotografia de uma prostituta travesti do século dezanove que é a ‘cara chapada’ do novo primeiro-ministro inglês volta a fazer furor nas redes sociais.

A imagem de um homem vestido de mulher, com um corpete justo e decotado no rabo, meias e sapatos de salto alto, invadiu as redes sociais em 2016, quando Boris Johnson ainda estava na câmara da capital.

Agora, três anos mais tarde a imagem volta à baila com a tomada de posse de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido.

Embora seja completamente impossível que seja o primeiro-ministro na fotografia, as pessoas – a avaliar pelos comentários – parecem acreditar em viagens no tempo ou em vidas passadas, pois recusam acreditar que Johnson não seja o travesti da imagem do século dezanove.

A conta de Twitter The Whores of Yore foi onde a fotografia surgiu pela primeira vez, sendo quem a publicou não deu pela semelhança do fotografado com o político conservador, até que os comentários chamaram a atenção para o facto.

Agora, uns anos depois, a conta voltou a partilhar a fotografia, tendo em conta o momento de ascensão de Johnson.

Pouco depois voltou a partilhar a imagem com o seguinte cabeçalho: “A nossa equipa jurídica mandou-nos escrever de forma categórica que este não é o Boris Johnson”.

A fotografia, segundo The Whores of Yore, pertence à Wellcome Collection, um museu e biblioteca localizado em Londres.

Ainda assim, há comentadores que não se conformam. “Têm a certeza?”, “Isto é claramente o Boris”, são apenas algumas da reações à imagem.