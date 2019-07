Avião da TAP aterra de emergência

O Airbus 330 saiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelas 16h30 e dirigia-se à cidade de Washington, no estado da Virgínia. No entanto, teve de regressar à capital portuguesa, numa aterragem de emergência, devido a problemas técnicos que terão afetado o sistema hidráulico.

A pista do aeroporto foi encerrada, o tráfego aéreo ficou condicionado e variados aviões tiveram de aguardar para aterrar em Lisboa. No entanto, pelas 20h50, a situação começava a ficar normalizada.