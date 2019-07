Veja o primeiro golo de João Félix pelo Atlético de Madrid no dérbi em que o Real saiu esmagado

João Félix estreou-se a marcar pelo Atlético de Madrid, esta sexta-feira. A primeira vítima do antigo jogador do Benfica foi o arquirrival Real Madrid, ainda nos primeiros oito minutos da partida.

O golo do português surgiu de uma jogada pelo lado esquerdo do ataque do Atlético de Madrid, o jovem apareceu no momento certo à entrada da pequena área e o remate não falhou as redes do adversário.

O avançado, que marcou o mercado de transferências como uma das maiores contratações de verão, ofereceu ainda um ‘bis’ a Diego Costa.

A noite foi histórica com os ‘colchoneros’ a vencer o Real Madrid por 7-3, num encontro da Internacional Champions Cup