Bebés gémeos morrem após serem esquecidos dentro de carro pelo pai

Crianças passaram mais de seis horas no interior do veículo

Dois gémeos, de 11 meses, morreram esta sexta-feira, depois de terem sido deixados dentro de um carro durante mais de seis horas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

De acordo com o New York Times, o pai das crianças, Juan Rodriguez, de 37 anos, estacionou o carro e dirigiu-se depois para o trabalho num hospital.

Depois de terminar o turno de oito horas, o homem entrou no carro e ainda conduziu uma pequena distância até se lembrar que as crianças ainda estavam nas cadeirinhas no banco traseiro.

As autoridades foram chamadas ao local com a informação de que apenas um bebé não estava a respirar. No entanto, quando chegaram, ambas as crianças tinham morrido.

Na última sexta-feira, as temperaturas estavam a ultrapassar os 30 graus naquela região.

O homem de 39 anos foi levado, sob custódia, pelas autoridades.