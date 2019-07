Youtube fecha canal oficial da Team Strada mas grupo cria novo e já conta com 40 mil seguidores

Depois de o Ministério Público ter instaurado um inquérito ao grupo de Youtubers Team Strada e ao seu fundador, Hugo Strada, de 36 anos, na sequência de denúncias feitas à Proteção de Menores, o Youtube acabou por encerrar a conta do projeto por " violação das regras da comunidade" daquela plataforma. No entanto, o grupo decidiu voltar a criar uma nova conta na madrugada deste sábado e, em cerca de 11 horas, a conta já tem quase 40 mil seguidores.

"Estamos de volta subscrevam o canal e ativem o sininho, em breve colocamos vídeo novo a explicar a situação toda!", lê-se na mensagem partilhada no primeiro vídeo da nova conta da Team Strada.

Já num segundo vídeo partilhado na mesma conta, lê-se que a equipa está “a tratar de assuntos muito importantes". "Tentem levar o vídeo ao máximo de pessoas possível. Quando atingirmos os 100k [100 mil seguidores] de novo neste novo canal iremos lançar um vídeo a falar de tudo", escreveram.

Recorde-se que a polémica teve início na passada sexta-feira, dia 19 de julho, quando Hugo Strada foi com o seu grupo de "alunos" ao Curto Circuito, programa da SIC Radical. O objetivo? Promover uma nova escola para influenciadores digitais. Contudo, os alarmes soaram quando Douglas de 17 anos, mais conhecido por Dumbo nas redes sociais, deu um beijo nos lábios ao seu "mentor".

Quem não ficou indiferente ao sucedido foi o YouTuber João Sousa que, na quarta-feira, decidiu começar a revelar os factos de que tem conhecimento, publicando no Twitter: "Eu estou há imenso tempo para dar 'expose' à team strada no youtube mas a minha agente não me deixa, ando a estudar o caso deles há algum tempo e quanto mais coisas vejo mais preocupado fico e sinto que fazer isto já é mais um dever cívico do que outra coisa" tendo publicado, no mesmo dia, um vídeo com imagens compiladas de situações que considera "desconfortáveis". Sublinhe-se que o jovem já tinha integrado o grupo mas abandonou o mesmo "assim que soube da verdade".

No Instagram, Hugo Strada deixou claro que está a ser alvo de "comentários difamatórios", "manipulação de imagens" e que repudia "qualquer acusação" que lhe tenha sido endereçada.