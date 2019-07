Homem mata filho de 11 anos e suicida-se de seguida

Um homem, de 39 anos, matou o filho, de 11 anos, e suicidou-se de seguida, em Beniel, Múrcia, Espanha.

De acordo com o El Mundo, a polícia foi alertada, na última quinta-feira, depois de o homem não ter cumprido o horário para entregar a criança à mãe desta, de quem estava separado.

As autoridades acabaram por se deslocar à residência do suspeito, mas a porta encontrava-se trancada com a chave por dentro. Depois de ser chamado um serralheiro, os agentes acabaram por se deparar com o corpo da criança no chão, envolto numa poça de sangue. Na cozinha estava o corpo do homem, enforcado.

Segundo o jornal espanhol, a investigação assenta na tese de que o homem cometeu o homicídio e suicidou-se de seguida

O suspeito vivia na anterior casa da família, de onde a mulher havia saído com os dois filhos – a vítima, e um jovem, de 18 anos – depois de o casal se separar no início do ano, após várias denúncias de violência doméstica.

No passado mês de junho, o homem havia sido condenado a uma pena suspensa por quebrar uma ordem de restrição que o obrigava a não se aproximar da ex-mulher.