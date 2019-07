Se o obrigassem a ir uma semana para uma ilha deserta quem escolhia para ir consigo? Donald Trump ou Vladimir Putin? E Porquê?

Não seria possível obrigarem-me a privar com nenhum dos dois.

Férias em família ou com amigos?

Em família.

O que não poderia faltar numas férias em Las Vegas?

Dinheiro para jogar.

Se encontrar o Cristiano Ronaldo no sítio onde passa férias, o que faz? Vai cumprimentá-lo ou fica só a olhar de longe?

Iria cumprimenta-lo.

Se fosse de férias para a China era capaz de comer espetadas de insetos?

Não.

Qual seria o destino ideal em Portugal para passar férias com os amigos?

Gerês, se um dos amigos tiver barco. (risos)

A que local levaria de férias o Presidente Marcelo?

A qualquer lado. O Presidente Marcelo parece ser uma excelente companhia.

Deixava a Madonna entrar de cavalo na sua sala?

Teria receio que não coubesse (risos).)

Faz ginásio/pratica desporto durante as férias?

Bastante, ando sempre a correr atrás da Pilar (risos)

Tem cuidado com a alimentação durante o ano para estar ‘em forma’ nos meses de verão?

Gosto de comer bem e sentir-me bem todo o ano. O importante não é o que mostramos aos outros na praia mas sim o facto de nos sentirmos bem.

Durante as férias passa mais tempo a atualizar as redes sociais ou aproveita para se desligar desse mundo?

Eu sou um pouco infoexcluída, não perco muito tempo com as redes sociais estando de férias ou não.

Quais as suas praias favoritas?

Gosto de várias mas, como tradição de família passamos sempre alguns dias em Monte Gordo, tornou-se dos meus sítios preferidos por estar repleto de memórias maravilhosas.

Passava 6 meses de férias sem contacto com família e amigos?

Não.

Onde estava há 9 anos, 4 meses e 2 dias?

Não faço ideia.

Acha que se ia sentir mais ‘zen’ no Bali ou no Buddha Eden do Berardo?

Em Bali, claro.

Bola de Berlim com creme ou com alfarroba?

Com creme e cheia de açúcar.