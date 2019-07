Ténis. João Sousa cai nas meias-finais de Gstaad

O português perdeu perante o número 455 do mundo, que jogou duas eliminatórias no mesmo dia

Um dia depois de conseguir uma vitória tremenda, sobre o 13.º classificado do ranking mundial (Roberto Bautista-Agut), no ATP 250 de Gstaad, na Suíça, João Sousa acabou por ser surpreendido este sábado por um adversário bem abaixo na hierarquia. O número um português (49.º do mundo) perdeu nas meias-finais perante Cedrik-Marcel Stebe, n.º 455 do mundo, por 2-1.

João Sousa até venceu o primeiro parcial, por 6-3, mas acabaria por consentir a reviravolta: 1-6 e 2-6, num jogo que durou praticamente duas horas. Curiosamente, Stebe fazia aqui o segundo encontro do dia: de manhã, o alemão já tinha superado Thomas Fabbiano, num duelo referente aos quartos de final que tinha sido adiado.

O outro finalista também já é conhecido: trata-se do espanhol Albert Ramos-Viñolas, 85.º classificado no ranking ATP, que bateu na outra meia-final o compatriota Pablo Andujar (79.º) por 7-6 (7-3) e 6-4.