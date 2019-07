Europeu de sub-19. Portugal perde final

Portugal não conseguiu alcançar o sonho do bicampeonato no Campeonato da Europa de sub-19. Depois do triunfo do ano passado, na Finlândia, numa final épica com a Itália (4-3 após prolongamento), desta feita os jovens comandados de Filipe Ramos acabaram por sair derrotados na decisão com Espanha: 0-2.

Na final de Yerevan, na Arménia, não será descabido dizer que os espanhóis estiveram sempre um nível acima dos portugueses. Mas com um nome a destacar-se de todos os outros: Ferrán Torres. O atacante do Valência (há já duas épocas a jogar pela equipa principal) inaugurou o marcador ainda na primeira parte, aos 34 minutos, e seria também ele o autor do tento final, aos 51' - curiosamente, muito parecido ao primeiro.

Foi o ponto final numa caminhada belíssima da seleção portuguesa, que se apresentou na Arménia muito desfalcada, com vários dos habituais titulares a ficar em casa para fazer a pré-época nos respetivos clubes (casos de Pedro Álvaro, Tiago Dantas e Nuno Tavares no Benfica, Romário Baró e Tomás Esteves no FC Porto ou Rafael Camacho no Sporting). Ainda assim, Portugal somou três vitórias, todas por goleada (3-0 à Itália e 4-0 à Arménia na fase de grupos e outro 4-0 à República da Irlanda nas meias-finais), acabando mesmo por soçobrar apenas diante de Espanha (1-1 na segunda jornada da primeira fase e agora a derrota na final). Portugal soma assim a segunda final perdida nos últimos três anos, enquanto Espanha se consagra como o país com mais vitórias nesta categoria: 11 (em 15 finais disputadas).