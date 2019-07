FC Porto. Gelson Martins "estraga" apresentação aos adeptos

O FC Porto sofreu uma derrota na partida de apresentação aos seus sócios e adeptos para a temporada 2019/20: 0-1 diante do Mónaco. Curiosamente, o tento que garantiu o triunfo ao conjunto orientado por Leonardo Jardim foi apontado pelo internacional português Gelson Martins, que na época passada trocou o Sporting pelo Atlético de Madrid, antes de ser cedido (primeiro por empréstimo, depois a título definitivo) aos monegascos.

Os dragões apresentaram-se com apenas dois reforços no onze: Marcano e Luis Díaz - a que se podem somar Sérgio Oliveira, regressado de empréstimo ao PAOK, e Romário Baró, promovido da equipa B. O jovem internacional português, de resto, foi um dos elementos em maior destaque no primeiro tempo, com vários pormenores de qualidade. Registo ainda para Danilo, que foi titular e mantém a braçadeira apesar da noticiada discussão acesa com Sérgio Conceição no fim do estágio portista no Algarve - foi, de resto, o único elemento do FC Porto, a par do guardião Vaná, a cumprir os 90 minutos.

Não se esperaria, porém, o erro primário de Pepe aos 23 minutos: perda de bola numa zona proibida, com Boschilia a isolar depois Gelson Martins e o internacional luso a bater Vaná. No segundo tempo, já com várias caras diferentes em campo (entre as quais os reforços Nakajima e Zé Luís), os homens de Sérgio Conceição viriam a beneficiar de uma grande penalidade; chamado a converter, todavia, Alex Telles permitiu a defesa à equipa treinada por Leonardo Jardim, que acabaria mesmo por vencer e assim ditar a primeira derrota do FC Porto nesta pré-temporada.