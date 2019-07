Tiroteio em festa comunitária faz um morto e 11 feridos em Nova Iorque

Um homem de 38 anos morreu e 11 pessoas ficaram feridas, durante um tiroteio em massa, numa festa comunitária em Brooklyn, em Nova Iorque, no sábado passado. Segundo a CNN, dois atiradores começaram a disparar no centro recreativo e acabaram por ferir onze pessoas, incluindo uma criança. Um dos feridos encontra-se em estado grave.

A comunidade tinha-se reunido para celebrar o “Old Timers Day”, uma tradição em que uma equipa de basebol dedica o início da tarde que antecede o jogo a celebrar as conquistas dos veteranos. Este tipo de evento é comum no local, e já vai na 56ª edição.

Os autores do crime ainda não foram detidos nem as motivações são conhecidas. O autarca da cidade, Bill de Blasio utilizou as redes sociais para lamentar o sucedido. “Iremos fazer tudo ao nosso alcance para manter a comunidade segura e deixar as armas fora das nossas ruas”, escreveu.