As vítimas são três jovens do sexo feminino e um do sexo masculino.

Um despiste na A11, em Martim, no sentido Barcelos-Braga, fez quatro feridos. As vítimas são três jovens do sexo feminino e um do sexo masculino, segundo noticiou o Notícias ao Minuto.

Uma fonte dos Bombeiros de Barcelos que esteve no local declara que os ocupantes da viatura têm idades que “rondam os 20 anos”.

O alerta foi dado às 7h13 e quando as autoridades chegaram o carro encontrava-se imobilizado no separador central.