Uso sustentável de recursos naturais de 2019 é atingido amanhã

A humanidade vai atingir o limite do uso sustentável de recursos naturais, disponíveis para este ano, esta segunda-feira, segundo a associação Zero. Este ano o limite será atingido a 29 de julho, três dias mais cedo do que em 2018 e a data mais recuada desde os anos 70.

Segundo a associação ambientalista, "todos os anos é apresentada uma estimativa sobre o dia em que a humanidade atinge o limite do uso sustentável de recursos naturais disponíveis para esse ano, ou seja, o orçamento natural, habitualmente designado como 'Overshoot Day' (Dia de Sobrecarga da Terra)" e esse dia é segunda-feira.

Portugal é considerado pela Zero "um contribuinte ativo para esta situação", uma vez que, "se todos os países tivessem a mesma pegada ecológica que o nosso país, seriam necessários 2,5 planetas".

Segundo a associação, o país gastou os seus recursos naturais disponíveis no dia 26 de maio, 21 dias mais cedo do que no ano passado. "Atualmente, considerando a média mundial, estamos a consumir cerca de 1,75 planetas com a nossa voracidade de produção e consumo. A sobrecarga só é possível porque estamos a esgotar o capital natural da Terra, o que põe em causa o futuro da humanidade", sublinha a associação.