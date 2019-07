Férias e… oportunidades

Como estamos num tempo mais propício a leituras, publico hoje os links que permitem o acesso livre aos artigos e entrevistas que publiquei no SOL e no i, para que aqueles (e têm sido muitos) que não os puderam ler quando foram publicados.

Trata-se da ‘coletânea’ de um ano, ao longo do qual procurámos ressaltar o que de bom - e de mau - encontrámos no domínio da Segurança e Defesa Nacional, no nosso país.

Voltaremos a encontrar-nos a 24 de agosto. A todos, boas férias!

Artigos de opinião - SOL

26/7/2018 - Biografia (autorizada) do general Loureiro dos Santos, por Luísa Meireles

https://sol.sapo.pt/artigo/620386/em-nome-da-verdade

2/8 - Início da colaboração semanal

https://sol.sapo.pt/artigo/621117/em-nome-da-verdade

3/9 - Garimpeiros e fugitivos

https://sol.sapo.pt/artigo/624659/garimpeiros-e-fugitivos

10/9 - A propósito de promoções

https://sol.sapo.pt/artigo/625442/a-proposito-de-promocoes

17/9 - Firmino Miguel: o último ‘príncipe’

https://sol.sapo.pt/artigo/626262/firmino-miguel-o-ltimo-principe

26/9 - Octávio Cerqueira Rocha - o ‘reformador’

https://sol.sapo.pt/artigo/627435/octavio-cerqueira-rocha-o-reformador

2/10 - Reformar e modernizar o Estado - I Parte

https://sol.sapo.pt/artigo/628373/reformar-e-modernizar-o-estado-i-parte

9/10 - Reformar e modernizar o Estado - II Parte

https://sol.sapo.pt/artigo/629305/-reformar-e-modernizar-o-estado-ii-parte

14/10 - O temor reverencial

https://sol.sapo.pt/artigo/629966/o-temor-reverencial

23/10 - O edifício das Forças Armadas

https://sol.sapo.pt/artigo/631293/o-edificio-das-forcas-armadas

29/10 - O novo (novel) ministro da Defesa

https://sol.sapo.pt/artigo/632063/o-novo-novel-ministro-da-defesa

5/11 - Defesa: nomeações boas e más

https://sol.sapo.pt/artigo/633030/defesa-nomeacoes-boas-e-mas-

12/11 - A impunidade e seu sentimento

https://sol.sapo.pt/artigo/633780/a-impunidade-e-seu-sentimento

18/11 - Evidências de Tancos

https://sol.sapo.pt/artigo/634703/evid-ncias-de-tancos

25/11 - Condição militar - Parte I

https://sol.sapo.pt/artigo/635774/condicao-militar-parte-i

2/12 - Evidências II: o Sistema de Informações da República

https://sol.sapo.pt/artigo/636776/evid-ncias-ii-o-sistema-de-informacoes-da-rep-blica-

11/12 - Condição Militar - Parte II

https://sol.sapo.pt/artigo/637991/condicao-militar-parte-ii

17/12- Condição Militar - Parte III

https://sol.sapo.pt/artigo/638841/a-condicao-militar-parte-iii

22/12 - Tancos: o Sistema de Segurança Interna

https://sol.sapo.pt/artigo/639567/tancos-o-sistema-de-seguranca-interna

2/1/2019 - Evidências IV: a GNR

https://sol.sapo.pt/artigo/640612/evid-ncias-iv-a-gnr-

7/1 - Os 100 dias do ministro Cravinho

https://sol.sapo.pt/artigo/641207/os-100-dias-do-ministro-cravinho

14/1 - Apoio social e na doença aos militares

https://sol.sapo.pt/artigo/642044/apoio-social-e-na-doenca-aos-militares

22/1 - A saúde militar

https://sol.sapo.pt/artigo/643275/a-sa-de-militar

29/1 - Polícia Judiciária Militar: sim ou não?

https://sol.sapo.pt/artigo/644230/policia-judiciaria-militar-sim-ou-nao-

5/2 - A condição militar - Parte IV

https://sol.sapo.pt/artigo/645126/a-condicao-militar-parte-iv

12/2 - Condição militar - Parte V

https://sol.sapo.pt/artigo/646273/condicao-militar-parte-v

20/2 - Condição militar - Parte VI

https://sol.sapo.pt/artigo/647453/condicao-militar-parte-vi

27/2 - O Sistema Retributivo dos Militares

https://sol.sapo.pt/artigo/648246/o-sistema-retributivo-dos-militares

4/3 - De novo, o Hospital… Novo

https://sol.sapo.pt/artigo/648782

11/3 - O 1.º ano de comando do CEMGFA

https://sol.sapo.pt/artigo/649533/o-1-ano-de-comando-do-cemgfa

19/3 - Memórias ou ‘Estórias da minha vida’

https://sol.sapo.pt/artigo/650446/memorias-ou-estorias-da-minha-vida

26/3 - As divisões nas Forças Armadas: o ‘nós’ e os ‘outros’

https://sol.sapo.pt/artigo/651332/as-divisoes-nas-forcas-armadas-o-nos-e-os-outros

1/4 - A transformação

https://sol.sapo.pt/artigo/652013/a-transformacao

8/4 - A encruzilhada do Ensino Superior Militar

https://sol.sapo.pt/artigo/652889/a-encruzilhada-do-ensino-superior-militar

16/4 - Oficiais dos três ramos, uni-vos!

https://sol.sapo.pt/artigo/653793/oficiais-dos-tr-s-ramos-uni-vos-

21/4 - A Páscoa de Cravinho Jr.

https://sol.sapo.pt/artigo/654224/a-pascoa-de-cravinho-jr-

29/4 - A encruzilhada do Ensino Superior Militar: o conteúdo

https://sol.sapo.pt/artigo/655109/a-encruzilhada-do-ensino-superior-militar-o-conte-do

6/5 - As três academias

https://sol.sapo.pt/artigo/655964/as-tr-s-academias

13/5 - O Instituto de Pedrouços

https://sol.sapo.pt/artigo/657984/o-instituto-de-pedroucos

20/5 - Ensino Superior Militar: muitos professores para poucos alunos

https://sol.sapo.pt/artigo/658934/ensino-superior-militar-muitos-professores-para-poucos-alunos

3/6 - De novo, o Hospital Novo

https://sol.sapo.pt/artigo/660704/de-novo-o-hospital-novo

11/6 - Um erro de casting no hospital

https://sol.sapo.pt/artigo/661562/um-erro-de-casting-no-hospital

16/6 - Uma saída para a encruzilhada

https://sol.sapo.pt/artigo/662095/uma-saida-para-a-encruzilhada

24/6 - Alterar o status quo

https://sol.sapo.pt/artigo/662905/alterar-o-status-quo

1/7 - O diretor do Instituto da Defesa Nacional

https://sol.sapo.pt/artigo/663667/o-diretor-do-instituto-da-defesa-nacional

8/7 - O Instituto da Defesa Nacional

https://sol.sapo.pt/artigo/664409/o-instituto-da-defesa-nacional

14/7 - A estratégia e os diretores do IDN

https://sol.sapo.pt/artigo/665012/a-estrategia-e-os-diretores-do-idn

Entrevista - SOL

2/7/2018 - Carlos Chaves. ‘Azeredo Lopes é o Mr. Magoo.

O homem não vê nem quer ver’

https://sol.sapo.pt/artigo/617699/carlos-chaves-azeredo-lopes-e-o-mr-magoo-o-homem-nao-v-nem-quer-ver-

Artigos de opinião

e entrevista - jornal i

19/11/2018 - Em nome da verdade

https://ionline.sapo.pt/artigo/634786/em-nome-da-verdade?seccao=Opini%C3%A3o

11/04/2019 - O direito à indignação… a propósito de duas notícias do Público de ontem

https://ionline.sapo.pt/653270

21/04 - Carlos Chaves. ‘Não gostava de ver militares fardados na rua. É um espetáculo indecoroso’

https://ionline.sapo.pt/654221

6/06 - Onde pára a vergonha?

https://ionline.sapo.pt/artigo/661023/-onde-para-a-vergonha-?seccao=Opini%C3%A3o

24/6 -O ministro Cravinho e este Governo são geradores de desestabilização das Forças Armadas

https://ionline.sapo.pt/artigo/665966/-o-ministro-cravinho-e-este-governo-sao-geradores-de-desestabilizacao-das-forcas-armadas?seccao=Opiniao_i

*Major-General Reformado