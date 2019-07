Secretário de Estado nega responsabilidade na aquisição dos kits de incêndio

O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves negou ter qualquer tipo de responsabilidade na aquisição dos kits de incêndio, desmentindo assim o Jornal de Notícias. "O processo foi desenvolvido pela Proteção Civil", declarou este domingo, de acordo com o Observador.

Neves confessa que o seu gabinete “acompanhou este processo” por ser “uma orientação política emanada do próprio Conselho de Ministros”, no âmbito do projeto da ‘Aldeia Segura, Pessoas Seguras, no entanto, afirma que todo o processo de seleção dos concorrentes, de definição de critério de seleção desses concorrentes e o modelo de concurso, é responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil”.

O Jornal de Notícias noticiou este domingo que o gabinete do secretário de Estado, José Artur Neves, organizou os convites feitos às cinco empresas para averiguar qual o acordo mais viável para a compra do material, tendo assim acesso aos preços, a adjudicação, a minuta das regras e a elaboração do contrato.