Fórmula 1. Verstappen ganha GP da Alemanha

Pela segunda vez esta temporada, o holandês Max Verstappen sai vencedor de um Grande Prémio de Fórmula 1. Há três corridas, o jovem piloto da Red Bull tinha festejado na Áustria; neste domingo, venceu na Alemanha, no circuito de Hockenheim, reforçando o terceiro lugar no pódio do Mundial.

A corrida ficou marcada pelo mau tempo e pelos vários abandonos, com destaque natural para Valtteri Bottas (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). Ainda assim, ambos mantiveram os respetivos lugares no campeonato: Bottas é segundo, Leclerc quinto.

Na frente, e ainda com vantagem considerável, continua Lewis Hamilton, da Mercedes, apesar de não ter ido além do 11.º lugar em Hockenheim. Sebastian Vettel (Ferrari) e Daniil Kvyat (Toro Rosso) fecharam o pódio, com o alemão a seguir no quarto lugar da geral e o russo no nono.