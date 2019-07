Legislativas. Líderes políticos fazem férias cá dentro

Os líderes políticos portugueses não vão sair do país nas férias devido às legislativas, de acordo com informação recolhida pela agência Lusa.

Os responsáveis deverão assim recuperar energias a sul - sobretudo no Alentejo e Algarve. Segundo foi ainda divulgado, desse modo poderão interromper o período de férias caso a atualidade o exija ou para realizar ações de campanha pontuais.

O Presidente da República irá passar duas semanas no Algarve, "no sítio do costume", disse fonte oficial do Palácio de Belém. Rui Rio irá estar, como é habitual, em Viana do Castelo com a família. A líder do BE irá descansar igualmente nos primeiros dias de agosto, na zona centro do país e na Madeira. Entre finais de junho até ao início de agosto, Jerónimo de Sousa também estará de férias a Sul do país. Assunção Cristas partirá rumo às praias do Algarve, em família, na primeira quinzena de agosto. Já o dirigente do PAN, André Silva seguirá viagem para o Parque Nacional da Peneda-Gerês, de 1 a 10 de agosto. Quanto ao primeiro-ministro, onde e quando descansará é um mistério, sendo que o gabinete de António Costa não quis responder, avança ainda a Lusa.