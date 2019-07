Morreu Jesué Pinharanda Gomes

O filósofo, historiador e escritor Jesué Pinharanda Gomes morreu no sábado passado, aos 80 anos.

Numa nota divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte de “um dos nomes mais destacados no estudo e divulgação do pensamento português”.

"Defendendo a especificidade de um pensamento português, na sequência de movimentos como a Renascença Portuguesa ou o Saudosismo, Pinharanda Gomes editou obras de referência como Introdução à História da Filosofia Portuguesa, Pensamento Português (7 volumes) e Dicionário da Filsofia Portuguesa, interveio em conferências e colóquios e colaborou com a imprensa regional e nacional. Co-fundador do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, sócio correspondente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa e da Academia Portuguesa de História, Doutor Honoris Causa pela Universidade de Beira Interior, era um trabalhador incansável, um homem de convicções profundas e um indefectível de uma certa ideia de Portugal", destaca o Presidente da República.

A missa fúnebre celebra-se esta segunda-feira na Igreja de Santo António dos Cavaleiros, em Lisboa, e o corpo segue para o Sabugal, onde se realiza o funeral.