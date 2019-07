Apesar do susto, a aterragem aconteceu com normalidade.

É mais um incidente envolvendo um avião da TAP. Na última sexta feira, perto das 16h30, um aparelho A330-200, que tinha como destino Washington, aterrou de emergência em Lisboa, de onde tinha levantado voo pouco antes.

Em causa estiveram questões técnicas e o episódio obrigou ao encerramento da pista e ao condicionamento do tráfego aéreo. Apesar do susto, a aterragem aconteceu com normalidade.