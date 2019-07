Cidadão estrangeiro em fuga há 20 anos por prática de homicídio detido em Vila Real

Um cidadão estrangeiro de 56 anos, procurado desde 1999 prática de um crime de homicídio, foi localizado e detido pela Polícia Judiciária (PJ). Numa nota divulgada na página oficial desta força de segurança, é possível ler que a detenção ocorreu "em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias italianas". Sublinhe-se que o indivíduo residia em Itália, onde foi condenado a uma pena de 25 anos de prisão.

A PJ teve conhecimento de que o criminoso "poderia encontrar-se no norte de Portugal" e acabou por localizá-lo no concelho de Vila Realm na semana passada. Atualmente, já foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães que determinou que ficasse a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição e sujeito à medida de coação de prisão preventiva.