Namorada de Leonardo DiCaprio comenta os 23 anos que separam o casal

Conhecido por ter interpretado Jack Downson no filme épico de romance Titanic, em 1997, Leonardo DiCaprio tem sido alvo de críticas por namorar com a modelo argentina Camila Morrone, de 22, sendo que existem uma diferença de 23 anos entre o casal. No entanto, juntos desde dezembro de 2017, parecem não se importar com as críticas que lhes são endereçadas.

Sublinhe-se que a rapariga que foi capa da Vogue Turquia, em 2016, foi apresentada a DiCaprio quando tinha somente 10 anos, na medida em que o realizador Al Pacino é o padrasto da companheira do ator. Na última sexta-feira, a jovem partilhou uma fotografia dos atores Lauren Bacall e Humphrey Bogart, no Instagram, que tinham uma diferença de idades de 25 anos, com a descrição "Um amor como este". A caixa de comentários de Morrone foi inundada por reações como "O Leo só quer saber do teu corpo" e "A relação terminará assim que fizeres 25 anos".

Contudo, a companheira de DiCaprio apressou-se a endereçar uma crítica àqueles que estão contra o seu namoro: "Bom dia, pessoas, e feliz sexta-feira! Li alguns dos comentários que foram deixados no meu Instagram e... Meu Deus, as pessoas nutrem tanta raiva por quem não conhecem e são tão maldosas. Espero que, nesta sexta-feira, as pessoas aprendam a viver com menos ódio e utilizem o seu tempo para outras coisas porque viver sem ódio faz-nos sentir muito bem".

A verdade é que, de acordo com a informação que tem sido veiculada pelos órgãos de comunicação, poucas foram as vezes em que DiCaprio namorou com alguém cuja idade fosse superior a 25 anos: por exemplo, entre 2005 e 2011, esteve com a modelo israelita Bar Refaeli sendo que a relação teve início quando esta tinha somente 20 anos e, em 2011, esteve com a atriz norte-americana Blake Lively e a mesma tinha 24.