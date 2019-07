Turismo. Viagens de residentes em Portugal aumentam 4,4%

No primeiro trimestre deste ano, os residentes em Portugal realizaram 4,7 milhões de viagens, valor que corresponde a um aumento de 4,4% face a período homólogo. Já em comparação ao quarto trimestre do ano passado, o aumento foi de 6,3%, avançou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gabinete de estatística revela que a proporção de residentes que realizou pelo menos uma deslocação turística no primeiro semestre deste ano foi de 19,2%, um número que representa um aumento de 6%. Neste trimestre, janeiro foi o mês a registar o maior crescimento homólogo em termos de peso de residentes que viajaram: +2,2%. Ainda no primeiro trimestre deste ano, 87,7% das deslocações corresponderam a viagens em território nacional (4,1 milhões), um aumento de 2,3%. Já as viagens turísticas para o estrangeiro totalizaram 575,8 mil, um aumento de 22,4%.

O INE refere que as visitas a familiares ou amigos foi a principal motivação para viajar no primeiro trimestre deste ano, com 2,1 milhões de viagens, apesar de ter perdido representatividade em relação a período homólogo. Para lazer, recreio ou férias foram feitas 1,8 milhões de viagens, um aumento de 16,2%.

Por motivos profissionais ou de negócios as viagens mostraram um crescimento de 28,6%.

O INE explica ainda que os hotéis e similares concentraram 24,9% das dormidas no primeiro trimestre deste ano e, apesar de terem reforçado a sua representatividade, o alojamento particular gratuito manteve-se como principal opção de alojamento: 68,4% das dormidas. Ainda assim registou uma redução do seu peso no total com -2,0 pontos percentuais.