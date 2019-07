Quando é que o romance de Diana e Carlos morreu?

Diana terá dito aos amigos mais chegados ter-se sentido mal com os comentários do marido. “Algo dentro de mim morreu".

No livro “Diana: Her True Story in Her Own Words”, o autor Andrew Morton revela o momento em que o romance entre a princesa do povo e o príncipe Carlos morreu para Diana.

De acordo com o escritor, tudo se passou depois do nascimento de Harry. Quando Diana revelou ao príncipe estar grávida novamente, o filho de Isabel II demonstrou a sua vontade de ter uma menina e esperar que, desta vez, as suas preces fossem ouvidas. Quando descobriu que Diana tinha dado à luz um rapaz novamente, o homem mostrou-se desiludido e fez alguns comentários negativos à criança, o que deixou Diana de coração partido.

“Diana sabia que Carlos estava desesperado para que o seu segundo filho fosse uma menina. Um exame já tinha revelado que se tratava de um menino. Ela guardou o segredo até ao momento do nascimento, um sábado pelas 4:20, de 15 de setembro, no Lindo Wing St. Mary’s Hospital. Foi a reação do príncipe Carlos que fechou a porta a qualquer sentimento de amor que Diana pudesse ter por ele. ‘Oh, é um rapaz…’”, terá dito. ‘E ainda por cima ruivo”

Diana terá dito aos amigos mais chegados ter-se sentido mal com os comentários do marido. “Algo dentro de mim morreu".