Rutger Hauer (1944-2019). A arte de desaparecer

Rutger Hauer soube escapar à mundanidade de Hollywood resguardando-se perpetuamente no enredo dos personagens que criou. É um desses raros actores capaz do estremecimento de uma aparição, e que sabia deixar uma impressão indelével, mas, acima de tudo, sabia desaparecer. Numa entrevista ao The New York Times, recusou alimentar a comédia da celebridade, e disse que «um actor não é mais que um palhaço que faz o seu número, é pago pela audiência para isso, e nada mais - e nem se deve querer mais». E talvez porque toda a perspectiva desencantada é um bom plano para um remeço, ele não entretinha os tão vulgares misticismos, e reconhecia: «Somos um luxo. Apenas desenhos num muro, só que nós mexemo-nos».

E as homenagens de que servem se um performer, mais do que um rol de interpretações admiráveis, parece exibir um cadastro? Nas reacções à morte do actor holandês, foi uma das mais sóbrias aquela que para nós se destacou. O jornalista José Marmeleira, nas redes sociais, escreveu apenas: «Ciborgue, psicopata, lobo, cavaleiro andante e mercenário sem escrúpulos». É um poderoso epitáfio que vinca a forma como a figura de Hauer se mistura e confere uma «sinistra intensidade» a alguns arquétipos bestiais. Conhecido sobretudo pelo ciborgue rebelde que interpretou em Blade Runner, o actor valeu-se do prestígio desses vilões que se mostram tão necessários porque, como poetas, deslocam o sentido moral da história. Como sublinhava Bilge Ebiri num artigo no Times, foi Hauer quem, ao misturar a ameaça física a um charme real e a uma certa angústia psicológica, conseguiu transformar o thriller futurista de Ridley Scott no filme de culto que é hoje. «Ele movia-se com uma graça melancólica», nota Ebiri, com um olhar alternando entre a ferocidade felina e a serenidade.

Hauer morreu «pacificamente» em sua casa, nos Países Baixos, na passada sexta-feira, aos 75 anos. A notícia foi divulgada na quarta-feira no site oficial do actor, adiantando que a morte se seguiu a uma breve doença. Não faltaram reacções, tendo-se focado quase unanimemente nas personagens, e particularmente no lirismo glacial do breve monólogo final de Blade Runner. A acção do filme que chegou aos cinemas em 1982, passa-se em 2019, e assim, ao desaparecer este ano Haeur deixa ainda uma rima final com aquele clássico.

Com o seu metro e noventa, loiro, e uma beleza que destrata aquela mais convencional, nos anos 80, quando foi exposto à celebridade internacional, Hauer parecia destinado a juntar-se ao lote de vilões que, na era Reagan, Hollywood veio buscar à Europa, para que a frieza nórdica se contrapusesse aos heróis americanos. Só que o holandês soube aproveitar o impressivo contorno dos maus da fita não para servir às audiências uma forma de terror simples, que se limita a provocar choque, mas um que as questiona e envolve.

Nascido em 1944 em Breukelen, Rutger Hauer era filho de actores que dirigiam uma escola de teatro em Amesterdão. Antes de ingressar na Academia de Teatro e Dança da capital, antes ainda fugiu de casa, aos 15 anos, e seguindo a sua paixão pelo mar acabou embarcado a limpar o convés num navio de mercadorias. Isto durou um ano. Depois ainda passou pela marinha holandesa, mas essa forma de disciplina também não era para ele, e conseguiu ser dispensado por «inaptidão psicológica».

Quando decidiu tornar-se actor, não precisou de muito para chegar à televisão, sendo dirigido numa série (Floris, 1969) pelo realizador Paul Verhoeven, que acabou por o chamar para vários filmes como Delícias Turcas (1973), Soldier of Orange (1979) ou Amor e Sangue (1983). Hauer não demorou a impor-se e teve ainda papéis marcantes em filmes como Fim-de-Semana com Osterman (1983), de Sam Peckinpah, A Mulher Falcão (1985), de Richard Donner, Terror na Auto-Estrada (1986), de Robert Harmon​, A Lenda do Santo Bebedor (1988), de Ermanno Olmi, ou Fúria Cega (1989), de Philip Noyce.