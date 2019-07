GNR detém 10 pessoas em Vila do Conde por tráfico de droga

A GNR deteve na quinta-feira em Vila do Conde nove homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 31 anos, por crimes de tráfico de droga e porte de arma proibida.

A investigação, que durou sete meses, permitiu aos militares apurar que o grupo utilizava uma loja para vender produtos ilícitos. Mas não se dedicavam apenas à comercialização, segundo acreditam os investigadores, que encontraram uma plantação de cannabis no quintal da casa de um dos suspeitos.

Neste inquérito foram cumpridos 36 mandados – 18 de busca domiciliária e 18 não domiciliárias, em veículos e estabelecimentos comerciais.

Entre as apreensões feitas pela GNR destacam-se várias doses de liamba, haxixe, cannabis e cocaína, para além de duas estufas, uma balança de precisão, material utilizado no tratamento dos estupefacientes, 18 telemóveis, um veículo, uma arma eléctrica e 2672 euros em numerário. Foram ainda apreendidas sete aves de espécies locais, tal como uma gaiola, que foram prontamente entregues no Parque Biológico de Gaia.

Um tinha já antecedentes criminais pela prática deste tipo de crime. O grupo foipresente a um juiz, no Tribunal Judicial de Vila do Conde, tendo sido colocado em liberdade, apenas com proibição de contactos e de frequência dos estabelecimentos visados nas buscas. Quatro dos ficaram obrigados a apresentações diárias no posto daGNR sua área de residência.