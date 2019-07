Menino de oito anos morre depois de homem o ter empurrado e à mãe para linha de comboio

A mãe, uma senhora de 40 anos, conseguiu rebolar e evitar ser atropelada pelo comboio, no entanto, o menino de oito anos não teve o mesmo destino e acabou por perder a vida no local.

Um menino de oito anos foi atropelado por um comboio e acabou por morrer, esta segunda-feira, depois de um homem o empurrar e à mãe para a linha de comboio.

O caso ocorreu em Frankfurt, numa das estações principais de comboios da cidade. Segundo as autoridades, a mãe e o filho foram empurrados mesmo quando o comboio estava a chegar à estação, tendo deixado as pessoas que se encontravam no local “horrorizadas” com a situação, citando o jornal Mirror.

O autor do crime foi preso pelas autoridades e o caso está a ser tratado como uma tentativa de homicídio. Segundo declarações da polícia alemã, não existe nenhum tipo de ligação entre o criminoso e as vítimas. Algumas testemunhas afirmam que o homem tentou ainda empurrar outra pessoa para a linha mas sem sucesso.