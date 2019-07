Um dos líderes da oposição ao Governo de Vladimir Putin, Alexei Navalny, poderá ter sido envenenado no passado domingo, através de uma “substância tóxica”. Navalny encontrava-se detido quando foi levado para o hospital, no domingo, no que parecia inicialmente ser uma grave reação alérgica. O líder da oposição já teve alta e voltou para a prisão, mesmo contra a opinião da sua médica.

Antes disso, Navalny foi detido, na quarta-feira, por ter convocado uma manifestação para exigir eleições livres em Moscovo (eleições locais) que não foi autorizada pelas autoridades russas. Apesar da repressão do Governo, os protestos avançaram no sábado e acabaram por ser dos mais participados dos últimos anos na Rússia. No entanto, as autoridades russas não tiveram meias-medidas e não aceitaram o desafio dos cidadãos à sua autoridade. Resultado: quase metade dos 3500 manifestantes foram detidos.

Foi no dia a seguir à detenção dos 1400 dissidentes que os meios de comunicação noticiaram a hospitalização de Navalny. O opositor de Putin apresentou-se no hospital com as pálpebras inchadas, os olhos inflamados e uma vermelhidão no tronco. De início, as autoridades disseram que se tratava apenas de uma reação alérgica. Mas, de seguida, a sua advogada pessoal, Olga Mikhailova, disse à AFP que acreditava que a reação alérgica de Navalny pode ter sido causada por um “agente químico”, recordando que o líder da oposição nunca havia tido uma reação alérgica. Mikhailova disse aos jornalistas que Navalny necessita de continuar a ser tratado no hospital, nem que seja pela possibilidade de a sua cela estar contaminada.

A médica pessoal de Navalny, Anastasia Vasilyeva, acusou os médicos do hospital de não quererem diagnosticar o problema do líder da oposição, não tendo efetuado os testes necessários para esse efeito. Vasilyeva acrescentou que o regresso à prisão se devia claramente “a ordens superiores”. “Ele não recuperou totalmente. Deveria estar sob supervisão médica”. “Quem irá cuidar dele na prisão?”, perguntou a médica.

Ainda não é claro se Navalny foi envenenado. Um dos seus aliados mais próximos, Leonid Volkov, queixou-se, no mesmo dia, da falta de condições sanitárias do estabelecimento prisional onde está detido o líder da oposição. Note-se que Volkov já cumpriu pena na mesma prisão.

Navalny, de 43 anos, tem sido das vozes dissidentes mais incómodas para Putin. Ficou conhecido pelas suas investigações contra a corrupção, publicando várias histórias sobre a elite russa. Candidatou-se às eleições presidenciais do ano passado, mas foi impedido de ir às urnas pelas autoridades eleitorais.

Em 2011, já tinha liderado uma série de protestos contra o Presidente russo e o seu partido, chegando a juntar cerca de 6 mil manifestantes no centro de Moscovo. Navalny é muitas vezes apresentado como a maior esperança para a democratização da Rússia, embora alguns temam a sua retórica nacionalista.