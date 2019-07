Mulher afoga os filhos de 23 meses para se vingar do marido após separação

Uma mulher, de 38 anos, afogou os filhos gémeos de 23 meses na banheira, no Reino Unido, para se vingar do marido após a separação.

Depois de matar os filhos, em dezembro do ano passado, Samantha Ford tentou suicidar-se ao conduzir o carro a mais de 100km/h contra um camião. A polícia acabou por ser chamada para um acidente e a mulher acabou a confessar o crime.

"Acabei de matar os meus filhos. Deixem-me morrer. Eu mergulhei-os na banheira. Nós temos que estar juntos", disse aos agentes.

O crime ocorreu um mês depois de a mulher se separar do marido, com quem tinha regressado ao Reino Unido depois de dez anos a viver no Qatar, juntamente com as crianças.

Segundo a BBC, que cita fontes policiais, depois de a separação, Samantha enfrentou uma grave depressão e começou mesmo a procurar na Internet métodos de suicídio.

"Ela ficou muito perturbada com a separação e não gostava da ideia de ser mãe solteira", disse o procurador responsável pelo caso, Tom Kark.

Em tribunal, um psiquiatra explicou que a mulher matou os filhos num ato de “retaliação e vingança” contra o pai.

A sentença da mulher vai ser conhecida no dia 16 de agosto.