Corpo encontrado em rio é de jovem lusodescendente desaparecido em Nantes

Steve Maria Caniço caiu ao rio durante um festival no passado dia 21 de junho

O corpo encontrado no rio Loire, em Nantes, França, pertence a Steve Caniço, o lusodescendente, de 24 anos, que estava desaparecido. A notícia é avançada pelo jornal Le Fígaro, que escreve que a autópsia ao corpo confirmou, esta terça-feira, a identidade do jovem.

Recorde-se que o corpo de Steve Maria Caniço havia sido encontrado pelas autoridades locais esta segunda-feira, em elevado estado de decomposição.

O jovem terá entrado em confronto com a polícia durante um festival de música eletrónica e acabou por cair no rio Loire, no passado dia 21 de junho.

Além de Steve, outras 14 pessoas terão caído ao rio, mas foram resgatadas.