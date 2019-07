18 pessoas mortas depois de queda de avião militar no Paquistão

Um pequeno avião militar paquistanês caiu sob uma área residencial, matando pelo menos 18 pessoas. A queda ocorreu na cidade de Rawalpindi, Paquistão, esta terça-feira, segundo as autoridades citadas pela AFP. Entre as vítimas estão cinco tripulantes, 13 civis. O acidente ainda causou 12 feridos, de acordo com as equipas de resgate.

Os feridos foram levados imediatamente para o hospital e os corpos terão de ser identificados através de testes ADN. "Os corpos estão gravemente queimados, por isso os testes ADN são necessários para a identificação das vítimas", disse o porta-voz dos serviços de resgate.

A aeronave estava a efetuar um vôo de treino quando caiu sob uma vila pobre, perto de uma sede do exército do Paquistão. "Estava acordado quando o avião sobrevoou o meu quarto e já estava em chamas", confidenciou Ghulam Khan. "O som era assustador. Caiu onde morava uma família".

O primeiro-ministro paquistanês Imra Khan já ofereceu as suas condolências e desejou uma "recuperação rápida aos feridos", segundo escreveu o Governo do Paquistão no Twitter. O país tem sofrido alguns acidentes de aviação nos últimos anos. O último acidente ocorreu em 2016, quando um avião da Pakistan International Airlines pegaram fogo depois dos seus motores falharem, matando 47 pessoas.