"Tenho saudades das pessoas que me querem"

O treinador português José Mourinho está sem treinar desde dezembro de 2018, altura em que abandonou o comando técnico do Manchester United no seguimento de uma série de maus resultados.

José Mourinho deu uma entrevista à Sky Sports onde desabafou como tem sido difícil estar longe do lugar de treinador.

“Tenho tempo para pensar e repensar, para analisar e o que sente exatamente o 'Zé' é que está cheio de vontade. Os meus amigos dizem-me que desfrute do meu tempo, de julho, de agosto, do que nunca tive. Sinceramente, não consigo desfrutar. Não estou feliz o suficiente para desfrutar. Tenho saudades do futebol, estou com 'ganas', um compromisso comigo mesmo, com as pessoas que me querem, com os muitos adeptos que tenho pelo mundo e com todas essas pessoas que inspirei”, disse Mourinho.

O treinador português diz que tantos meses de paragem o fazem-no sentir que entrou para o museu do futebol. “O Zé tem que ser Zé até ao último dia, mas não vejo o último dia, porque o meu próximo movimento será o início. Não sinto que seja um ano mais para somar aos outros anos, em que trabalhei e ganhei títulos. Isso é história de museu”.

Questionado sobre a possibilidade de vir a treinar uma seleção, José Mourinho diz que ainda não chegou esse momento. “Um jogo ao mês? Demasiado trabalho de escritório. Sem relvado, nem jogos. Esperar dois anos para o Europeu, esperar outros dois para um Mundial... não. Ainda não”.