Atleta morre durante ultramaratona após ser atingida por relâmpago

Uma mulher, de 44 anos, morreu durante uma ultramaratona, em Itália, depois de ser atingida por um relâmpago, no último sábado.

Através de um comunicado partilhado nas redes oficiais da ‘Südtirol Ultra Skyrace’, o incidente ocorreu por volta das 19h15, perto de um lago localizado entre dois postos de socorro, numa altura em que a prova havia sido suspensa devido ao mau tempo.

O momento do incidente terá sido presenciado por vários atletas, que acabaram por dar o alerta e chamar as equipas de resgate. No entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos.