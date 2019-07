Casillas desabafa sobre fase difícil: “Eu posso com isto. Nós podemos com isto”

Antigo guardião do FC Porto não esconde fase difícil

Iker Casillas recorreu às redes sociais para fazer um desabafo.

Pouco mais de dois meses depois de o antigo guarda-redes do FC Porto ter sofrido um enfarte do miocárdio e numa altura em que a sua mulher, Sara Carbonero, luta contra um cancro nos ovários, Casillas deixou uma mensagem de esperança.

“Eu posso com isto. Nós podemos com isto”, escreveu na legenda de uma imagem partilhada no Twitter.

Puedo con ello. Podemos con ello. 💪 pic.twitter.com/CWS0LIMqeR — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 27, 2019

“Aquele momento de reflexão. Aquele lugar que te pega e te impede de te moveres. Apenas vou olhar para o horizonte e imaginar as coisas… fantásticas que virão”, escreveu depois no Instagram, rede social onde partilhou a mesma imagem.

Recorde-se que tanto Casillas como Sara Carbonero não têm escondido estar a viver uma fase difícil. Atualmente o antigo guarda-redes continua a exercer funções na estrutura do FC Porto.