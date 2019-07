"Os bebés ainda mal nasceram e já estão a pôr fotografias na Internet só para conseguirem likes"

Sofia Arruda foi mãe há pouco mais de uma semana e mostrou estar rendida à maternidade e ao momento da amamentação.

A amamentação também pode ser a 3! Pela minha pouca experiência como mamã, tudo pode e é tão melhor! Obrigada, maridão por teres dentro de ti o melhor pai do mundo", escreveu, ao partilhar uma imagem sua a amamentar Xavier ainda no hospital.

No entanto, a partilha da atriz parece não te agradado a todos. Durante a rubrica ‘Crónica Social’, do programa da TVI ‘Você na TV’, Flávio Furtado considerou que Sofia Arruda partilhou imagens do recém-nascido só “para os ‘likes’.

“Hoje em dia as mulheres, os bebés ainda mal nasceram e já estão a pôr as fotografias na internet. Obviamente que antigamente as pessoas não punham fotografias, porque não havia redes sociais. Hoje em dia põem só para conseguirem ‘likes’”, disse o comentador.