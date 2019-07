Homem morreu debaixo de trator na Póvoa de Lanhoso

Um homem de 58 anos morreu debaixo de um trator, quando trabalhava numa vinha, na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.

O sinistro ocorreu ao princípio da tarde, na localidade de Real, da freguesia de Ferreiros, concelho da Póvoa de Lanhoso, tendo comparecido os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, bem como diversas valências do INEM, incluindo uma equipa de psicólogos da sua Delegação Regional do Norte, baseada na cidade do Porto.

Inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho realizaram peritagens no local e a ocorrência foi registada pela GNR da Póvoa de Lanhoso, que acompanhou o transporte do cadáver a Braga, até ao Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, local onde será autopsiado esta quarta-feira.