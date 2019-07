Cinema São Jorge provoca PSD

No dia em que o Conselho Nacional do PSD se reúne em clima de tensão, a sala lisboeta fez, nas redes sociais, uma pequena provocação ao partido liderado por Rui Rio.

O Cinema São Jorge publicou esta tarde, no Twitter, uma imagem do filme Fight Club, em que etiquetou o PSD com a frase: "Como é, @ppdpsd, tudo a postos para o Conselho Nacional de logo?".

O PSD reúne-se na noite desta terça-feira, em Guimarães, para votar as listas de canditatos a deputados em Conselho Nacional.

Os conselheiros do PSD vão votar os nomes para as eleições legislativas de 6 de outubro de braço no ar, mas com muita tensão, sobretudo com algumas distritais, descontentes com as escolhas da direção nacional. Prevê-se, por isso, um encontro com muitas críticas a Rui Rio.