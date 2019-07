Influencer russa encontrada morta dentro de mala de viagem

Um influencer russa, de 24 anos, foi encontrada morta na última sexta-feira dentro de uma mala de viagem, no seu apartamento, em Moscovo.

De acordo com a BBC, que cita fontes policiais, a família da jovem deixou de a conseguir contactar durante vários dias. Depois de entrarem em contacto com o senhorio da jovem para acederem ao apartamento, a família encontrou uma mala no corredor de entrada com o corpo de Ekaterina Karaglanova. O pai da jovem ainda chamou uma ambulância, mas Ekaterina já havia morrido com um corte profundo na garganta.

Apesar de no apartamento não terem sido encontradas provas de que tenha ocorrido qualquer luta, ou encontrada qualquer arma, a polícia acredita que tudo se terá tratado de um crime passional, motivado por ciúmes do ex-namorado. As imagens de videovigilância do prédio mostraram que a última pessoa a entrar em casa da jovem, que se havia formado recentemente em dermatologia, foi um ex-namorado.

Ekaterina Karaglanova, que tinha mais de 87 mil seguidores no Instagram, tinha assumido recentemente uma nova relação amorosa e planeava viajar para a Holanda para comemorar o seu aniversário a 30 de julho, esta terça-feira.