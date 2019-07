Os livros migratórios da Flamingo Edições já voam sobre o Atlântico

A nova editora infantil luso-brasileira publicará mais de 30 novos Livros em Portugal e no Brasil até ao final do ano.

O flamingo-rosado (Phoenicopterus roseus) é, de entre as várias espécies de flamingos, aquele cuja distribuição geográfica é a maior, frequentando os lagos e lagoas de água salobra ou salgada na região do Mediterrâneo, em África, no Sudoeste Asiático ou nas Américas. Há uma nova editora infantil luso-brasileira que quer publicar livros migratórios, capazes de atravessar oceanos para todos os recantos onde se fale, leia e escreva em língua portuguesa: é a Flamingo Edições.

A nova editora arranca com escritórios em Lisboa, Portugal e São Paulo, no Brasil. De acordo com Leonor Tavares, Diretora de Comunicação da Flamingo, estes são os dois primeiros países nos quais poderão ser avistados já este ano os seus livros, mas o território da Flamingo será a Língua Portuguesa no seu todo: “A Flamingo Edições disponibilizará os seus Livros para as livrarias portuguesas e brasileiras em simultâneo, mas temos já descoberto livros fantásticos que nos fizeram chegar autores de outros países de língua oficial portuguesa. A visão da Flamingo é a de uma editora da língua portuguesa, mais do que de um país ou território em particular. Onde quer que se leia em português, os nossos livros poderão ser lidos e as histórias que publicamos poderão ser contadas aos mais pequenos. Serão livros migratórios (risos)”.

Os universos editoriais português e brasileiro têm uma aposta bastante visível na publicação de Obras internacionais traduzidas, mas para a Flamingo a aposta será outra: com a chegada de uma nova editora, chegarão novos livros e autores.

“A nossa aposta fundamental passará pela publicação de livros originais de autores do nosso tempo.” – afirma Leonor Tavares. “É esse o contributo que queremos dar. Queremos fazer crescer o número de livros disponíveis, com edições arrojadas e dar a conhecer o maior número possível de autores e ilustradores contemporâneos que se dedicam a este género tão especial”.

Os primeiros livros da Flamingo chegam já em setembro e a nova editora publicará ainda este ano mais de 30 novos títulos.