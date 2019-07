Um incêndio na Costa da Caparica está a ser combatido por mais de 150 operacionais e quatro meios aéreos, esta terça-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil.

As chamas já obrigaram ao corte do trânsito no IC20 e encontram-se bastante próximas de habitações na região, segundo o Correio da Manhã. O alerta ocorreu por volta das das 16h20.