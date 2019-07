Teste concluiu que golas não inflamam apesar de serem feitas com material inflamável

Segundo um teste realizado pelo Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, pedido no passado domingo pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, as golas distribuídas nos kits de emergência não inflamam, apesar de serem feitas com material inflamável.

Os testes realizados a "golas iguais ás que foram distribuidas à população", no âmbito do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras" mostra que as golas não são inflamáveis visto "não terem entrado em combustão com chama".

O Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais colocou as golas a uma distância "inferior a 50 centímetros das chamas, durante mais de um minuto" e estas não inflamaram.

Recorde-se que, na passada sexta-feira, o JN anunciou que as 70 mil golas antifumo fabricadas com material inflamável foram entregues à população, colocando assim a sua segurança em risco. O adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Francisco Ferreira demitiu-se depois da polémica envolta nas golas.