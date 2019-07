Matosinhos dá passes gratuitos a alunos com 13 ou mais anos

Os alunos matriculados nas escolas de Matosinhos, com idade igual ou superior a 13 anos, terão passes gratuitos a partir do ano letivo 2019/2020. Medida foi aprovada pela câmara local.

A proposta, "Aquisição do Passe Monomodal 'Estudante-Maré' de Transporte Público para Jovens com Idade Igual ou Superior a 13 anos, Estudantes do Ensino Público Não Superior, Matriculados nas Escolas do Concelho de Matosinhos", foi, esta terça-feira, aprovada por unanimidade, em reunião pública, pelo executivo municipal.

A medida em causa tem como objetivo complentar a entrada em vigor na Área Metropolitana do Porto, da gratuidade dos passes Andante para jovens com menos de 13 anos. Segundo José Pedro Rodrigues, vereador dos Transportes e da Mobilidade, a ação irá abranger entre oito e nove mil estudantes.

A gratuidade destes passes prolongar-se-à até aos alunos concluírem o ensino secundário. A câmara local pretende assim fomentar uma maior utilização dos transportes públicos dentro desta faixa etária e também dos seus familiares, no distrito do Porto.

Simultaneamente, outro objetivo é diminuir a utilização do transporte individual nas deslocações entre casa e escola e assim diminuir também os constrangimentos de trânsito.

José Pedro Rodrigues reforçou a importância de promover, desde já, políticas de promoção de utilização dos transportes públicos junto das gerações mais jovens, de forma a criar e estabelecer os alicerces para uma mudança de mentalidades.